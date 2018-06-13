'Muharrem İnce'nin kafası basmıyor'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda, 'Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler' iddiasında bulunmuş ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu.



Bekir Bozdağ da İnce'yi, bakanlığa davet etmiş ve gelen 2 milletvekili ve 2 avukat 5 saatten fazla bir çalışma yaparak, bütün evrakları tek tek incelemişlerdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 'Bana gelen üç sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi' diyen Kılıçdaroğlu, 'Orada bazı usül eksikleri var ama hayati usül eksiklikleri değil' diyerek İnce'nin skandal iddiasını yalanlamıştı.



Gazeteci - Yazar Yusuf Ziya Cömert de bu yalanın ortaya çıkmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.