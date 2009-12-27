Kız arkadaşından ayrıldı köprüden atladı

TAKSİM'de gittiği bardan kız arkadaşı ile tartışarak ayrılan, yüksek lisans öğrencisi Ali Hikmet Karayel, tek başına bindiği taksiyle geldiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı. Olayı polise taksi şoförü haber verdi. 30 yaşındaki Karayel'i polis Sarıyer sahilinde bu sabah buldu.



İddiaya göre, Taksim'de bir arkadaşının doğum günü partisinin ardından, Ali Hikmet Karayel, bara eğlenmeye gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadaşı tartışan Ali Hikmet Karayel, saat 03.30 sıralarında evine gitmek için Sebahattin Şahin'in kullandığı 34 TFL 76 plakalı taksiye bindi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kavacık yönünde midesinin bulandığını söyleyen Ali Hikmet Karayel, taksiden inerek, köprü korkuluklarına koştu. Ali Hikmet Karayel, taksici Sebahattin Şahin'in şaşkın bakışları arasında köprüden aşağı atladı.



Taksi şoförü Şahin, bunun üzerine durumu hemen polisi arayarak, bir müşterisinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisine bilgi verdi. Deniz polisi arama yaptı. Polis ekipleri olaydan sonra, Sebahattin Şahin'in ifadesini almak için Kavacık Polis Merkezi'ne götürdü. Taksici Sebahattin Şahin'in, ifadesinde 'Ne olduğunu anlamadım. Bir anda inip korkuluklardan kendisini aşağı bıraktı' dediği belirtildi.



Aralarında Ali Hikmet Karayel'in kız arkadaşının da bulunduğu 5 kişi, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne geldi. Gözyaşı. Boğaziçi Üniversite Kimya bölümü mezunu ve aynı zamanda Yüksel Lisans Öğrencisi Ali Hikmet Karayel, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü manzaralı hatıra fotoğraf çektirmişlerdi.



