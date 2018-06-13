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Kim kime oy verir?

Habertürk yazarı Oray Eğin bugün kaleme aldığı yazısında ünlü isimlerin kime oy vereceğini tahmin etti.

Televizyon / 13 Haziran 2018 Çarşamba 12:35
Kim kime oy verir?

Bir çok ünlü ismin kime oy vereceğini tahmin eden Oray Eğin dikkat çeken tahminlerde bulundu. 

En dikkat çekeni ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Meclis'te HDP'ye, cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş'a oy vereceği iddiasıydı.

İşte Sezen Aksu'dan, Kadir İnanır'a kadar bir çok ünlü ismin oy tahminleri;

KİM KİME OY VERİR?

- Orhan Gencebay: AK Parti'ye ve Erdoğan'a...

- Selda Bağcan: “Fizikçiler iyidir” diye düşündüğünden Muharrem İnce'ye...

- Sezen Aksu: Meclis için HDP, Külliye için İnce...

- Hülya Avşar: Başkanlık için Akşener, Meclis için HDP...

- Kadir İnanır: “Yenge” etkisiyle Demirtaş ve HDP...

- Timur Selçuk: Vatan Partisi'nden şaşmaz...

- Cem Yılmaz, Beyaz, Ata Demirer: Muharrem İnce'ci gibi görünüyorlar uzaktan...

- Sertab Erener: AK Parti'ye oy verecekmiş gibi gösterip çaktırmadan CHP'ye oy vereceklerden...

- Kemal Kılıçdaroğlu: Meclis'te HDP'ye, cumhurbaşkanlığında Demirtaş'a mı?

- Ferdi Tayfur: Arabeskin hep sağındaydı, Bahçeli aday değil mührü Akşener'e gider gibi...

- Hıncal Uluç: “Aslan Amca”sını mezarda ters döndürme uğruna HDP, milliyetçi köklerine saygı adına Meral Akşener...
   Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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