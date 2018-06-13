İtalya ve Fransa arasında göçmen krizi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan göçmen krizi yüzünden Fransa büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İtalya'nın 629 mülteciyi taşıyan Aquarius'ın ülkeye girişine izin vermemesi sebebi ile İtalya'yı sorumsuzlukla suçlamıştı. Yüzlerce göçmen, İtalya ve Malta kabul etmediği için günlerce Akdeniz'deki bir yardım gemisinde kalmıştı. Göçmenler dün iki ayrı gemiye aktarılarak İspanya'ya doğru hareket ederken, İtalya'da yeni göreve gelen hükümet 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesiyle ilgili krizde geri adım atmıyor. Kaynak : İHA