FETÖ'cü 'abla'ların yataklarının üstünde...

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin 'hücre evleri'nde saklandıkları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.







Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik kentteki 6 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün sözde Kütahya bölge sorumlusu N.Y, Kütahya il abla yardımcısı R.Y, Denizli il ablası F.N'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.



Evlerdeki aramada, 5 sahte kimlik ile 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro ve 27 bin 300 lira ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.





Kaynak : AA