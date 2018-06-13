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FETÖ'cü 'abla'ların yataklarının üstünde...

Terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 8 kişi 'hücre evi'nde yakalandı Örgütün sözde sorumlularının yakalandığı evlerdeki aramada, 5 sahte kimlik, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro ile 27 bin 300 lira ele geçirildi.

3. Sayfa / 13 Haziran 2018 Çarşamba 12:56
FETÖ'cü 'abla'ların yataklarının üstünde...

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin 'hücre evleri'nde saklandıkları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.



Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik kentteki 6 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Kütahya bölge sorumlusu N.Y, Kütahya il abla yardımcısı R.Y, Denizli il ablası F.N'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramada, 5 sahte kimlik ile 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro ve 27 bin 300 lira ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu. 


Kaynak : AA

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