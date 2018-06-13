Esra Erol'dan Murat Boz'a teşekkür

Çocuğu eşi tarafından kaçırılan gözü yaşlı anne Kevser Hanım, evladına kavuşmak için Esra Erol'a başvurmuştu.



Programa başvurmasıyla Kevser Hanım'a olan destek de her geçen gün arttı. Acılı anneye bir destekte ünlü sanatçı Murat Boz'dan geldi.



Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyarlılığını ortaya koyan Murat Boz'a Esra Erol'dan teşekkür geldi.



'Kevser'e destek olmak amacıyla kendi sosyal medya hesabından çok da güzel bir paylaşım yapmış' diyen Esra Erol, 'Bu paylaşımdan dolayı da sevgili Murat Boz'a çok teşekkür ediyorum. Bir erkek gözüyle ve merhametiyle bu paylaşımı yapmış teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



Kevser Hanım da Murat Boz'a 'İlgisi için gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah tez vakitte kavuşurum' dedi.



İŞTE MURAT BOZ'UN O PAYLAŞIMI:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel