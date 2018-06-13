Ergene'nin su kalitesinde iyileşme başladı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 'Yürütülen çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesinde iyileşme ciddi seviyelere ulaşmış ve kirlilik azalmaya başlamıştır' dedi.



Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı şehirleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan başta su kirliliği olmak üzere problemlerin çözümüne yönelik Trakya Gelişim Projesi'nin (TRAGEP) hayata geçirildiğini anımsattı.



Gerçekleşen yatırımla projenin, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını hatırlatan Acu, TRAGEP'in sulamadan içme suyu teminine, atık su arıtımından dere ıslahı ve taşkın erken uyarı sistemine, meteorolojiden ağaçlandırmaya kadar pek çok alanda yürütülecek dev bir bölge gelişim projesi olduğunu belirtti.



Acu, Trakya için hayati önemi sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için 'Şafak Eylem Planı' başlattıklarını anımsatarak, 'Ergene Havza Koruma Eylem Planında belirlenen 15 başlık tek tek uygulamaya konulmuş ve havzada dönüşüm başlamıştır. Yürütülen çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesinde iyileşme ciddi seviyelere ulaşmış ve kirlilik azalmaya başlamıştır. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ederek hepsini hizmete aldık.' dedi.



Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Saray ve Malkara ilçelerine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırıldığının altını çizen Genel Müdür Acu, şunları kaydetti:



'Ergene Nehrini kirlilikten tamamen kurtarmak için sanayi bölgelerinin de müşterek atık su arıtma tesislerini kurmaları gerekiyor. Kurulacak 5 müşterek atık su arıtma tesisinin 2 tanesi tamamlanma safhasındadır. Sanayi tesislerinin arıtılan suları 42 kilometre kara hattı, 19 kilometre tünel, ve 4,5 kilometre derin deşarj olmak üzere inşa edilen proje ile Marmara Denizine derin deşarj edilecek. Böylece 2019 yılında Ergene Nehrinin suları temiz akmaya başlayacak.'



Acu, 2017 yılında 38 kilometrelik içme suyu isale hattı ile günlük kapasitesi 30 bin metreküp olan içme suyu arıtma tesisini inşa ederek Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar ihtiyacı olan içme suyunun temin edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:



'Tekirdağ'ın içme suyu problemini çözmek için Naip Köy Barajını inşa ettik. Baraj 2016 yılında hizmete alındı. Şarköy ilçesi ve Gelibolu Yarımadası içme suyu ihtiyacını karşılamak için Çokal Barajını hizmete aldık. 64 kilometre Şarköy isale hattını inşa ederek Çokal Barajından bölge civarındaki 9 yerleşim yeri ve 12 civar yerleşim yerine içme suyu götürüyoruz. Aynı zamanda 127 bin 570 dekar arazinin de sulanması sağlanacaktır. Tekirdağ'da kalkınmayı hızlandıracak sulama ve ziraatı geliştirecek 1 baraj ve 7 gölet daha inşa ediyoruz. Çalışmaları devam eden Eriklice Barajı ile 3 bin 100 dekar alan da sulanacak.'



Acu, Tekirdağ'da inşaat çalışmaları devam eden 8 sulama tesisi ile 28 bin 440 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını sözlerine ekledi.



Kaynak : AA