Eren Bülbül'ün annesinden İnce'ye: Bana niye gelmediniz?

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 9 Mayıs'ta Edirne F-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, proje terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Önceki gün de İnce'nin eşi Ülkü İnce ve CHP Milletvekili Gaye Usluer, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.



Ülkü İnce bu ziyaret sonrası insanlıktan ve kadın dayanışmasından bahsetti. Trabzon Maçka’da 15 yaşındaki biricik evladı Eren Bülbül’ü teröre kurban veren Ayşe Bülbül, İnce'nin terör destekçisi Demirtaş ve ailesine gösterdiği hassasiyeti kendilerine göstermemesine isyan etti. Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Trabzon'a gelen İnce'nin kapısını çalmasını beklediğini belirten acılı anne içini AKŞAM'a döktü:



HDP hariç herkese kapım açıktı



Oğlumu kaybedeli iki ay sonra 1 yıl olacak. Bu onsuz ilk Ramazan bayramımız. Oğlumun internete yazdığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri hâlâ kafamda. Benim biricik evladım vefat edeli herkes ziyaretime geldi ama CHP’den bırakın ziyareti bir telefon açıp 'Başın sağ olsun' bile diyen olmadı. Bana niye gelmediniz! Bir tek AK Parti ve MHP’den geldiler. Demek ki benim çocuğumun ölü olması onlara iyi geldi. Benim HDP hariç herkese kapım açıktı. Bana yaşatılan bu acıdan demek ki gurur duydular. Ben bunları partiler üstü şekilde söylüyorum. Neden beni ziyaret etmedikleri benim beynimde yer yaptı. Gözyaşlarıma feryadıma bile acımadılar. Kaynak : Akşam