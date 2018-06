Erdoğan'dan İnce'ye 'Beyaz Türk' cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, 'Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm.' dedi.



Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen partisinin mitingindeki konuşmada, Ovit Tüneli'ni açtıklarını anımsatarak, 'Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk.' ifadesini kullandı.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, kendilerinin Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşehrilerini yol eziyetinden kurtardıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



'Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm.



Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. 'Başörtüsü özgür olmasın' diye imza atan Bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. (Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, ikiyüzlülüktür.'



'İki yüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık'



Erdoğan, başörtüsü konusuna yönelik 'O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz.' açıklamasında bulundu.



Bugüne kadar miting meydanlarında ne söyledilerse Mecliste de aynısını söylediklerini vurgulayan Erdoğan, 'Diyarbakır'da, Hakkari'de neyi savunuyorsak, Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da ve Adana'da da aynısını savunduk. Çift dilli, çift kimlikli, ikiyüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık.' diye konuştu.



Erdoğan, Rize'de deniz doldurularak, 300 dönüme yakın bir alanda bir şehir hastanesinin yapılmasıyla ilgili çalışmanın başladığını da bildirdi.



'Bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var'



'Bu millet nasıl takiyecilere 15 Temmuz'da meydanı bırakmadıysa onların çakmalarına da 24 Haziran'da meydanı bırakmayacak.' diyen Erdoğan, 'FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır.' değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, şunları kaydetti:



'24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da milletimizin bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak.' Kaynak : AA