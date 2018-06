Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki B.E., evli ablasının evinde kaldığı zamanlarda eniştesinin kendisini taciz ettiğini fark etti. Ablasıyla yattığı bir gece sonrası sabah ablası işe gittikten sonra eniştesiyle uyanan genç kız, yaşananlardan rahatsız olarak ablasına gitmeyi bıraktı. Annesinin ısrarı üzerine yaşadıklarını anlatan ve eniştesinin yatağına girip kalçasını okşadığını belirten B.E, ablası ve annesi ile birlikte eve gizli kamera yerleştirdi. Eve 3 defa kamera yerleştiren aile, en son eniştenin B.E.'nin yorganını kaldırdığı anları fark etti ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., baldızına ağabeylik yaptığını, gece vardiyasından döndüğünde yatakta kimin yattığına bakmadan yatağa girdiğini, baldızını eşi sandığını ve yaşananları fark etmediğini belirtti.



Berk D. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Berk D. ilk kez hakim karşısına çıktı. Berk D. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, 'Baldızımı ben kardeşim gibi görüyordum. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Kamera görüntüsünde ise gece gelince düşen yorganını kaldırıp üzerine örttüm. Ayrıca yatak olayını söylüyor. Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim. Masumum beraatımı istiyorum' dedi.



'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım'



Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılan ve pedagog eşliğinde ifade veren B.E., 'Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Uyanır gibi yaptığımda ise uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şok oldum. Olayı anneme ve ablama söylemek zorunda kaldım. Eve üç kez güvenlik kamerası yerleştirdik. Bir defasında eniştem gelip üzerimdeki yorganı açtı. Bu sırada hareket edince kaçtı' ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.