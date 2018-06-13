Dünya birincileri ödüllendirildi

Finlandiya'da gerçekleştirilen uluslararası proje yarışması final seçmelerinde “İşçiler İçin Modüler Akıllı Baret ve Takip Sistemi BaretCare” isimli proje ile dünya birincisi olan Niğde Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi öğrenciler ödüllendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Niğde Bilsem öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette öğrencileri tek tek tebrik eden Vali Yılmaz Şimşek ekibin başarılarının devamını dileyerek öğrencilere ödül verdi.



Öğrencilerin bu başarısının ülkemizin ve ilimizin adını uluslararası bir düzeyde duyurulmasına katkı sağladığını ifade Şimşek, “Bu başarılar daha büyük başarılara ön ayak olacaktır” dedi



Yapılan güzel icatların her birinin insanlığa hizmet olduğunu belirten Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, “Problem tabanlı düşünme ve disiplinler arası yaklaşımlarını kullanan ekibimiz uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Kendilerini bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA