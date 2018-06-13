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Doğu Perinçek: Gülen, HDP'ye oy verin çağrısı yaptı

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 13 Haziran 2018 Çarşamba 23:06
Doğu Perinçek: Gülen, HDP'ye oy verin çağrısı yaptı
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'Liderler FOX'ta programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu.

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Perinçek seçimlere kısa bir süre kala FETÖ ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Doğu Perinçek'in ilk kez açıklıyorum dediği iddiaya göre; Terör örgütü lideri Fetullah Gülen özellikle cezaevindekiler olmak üzere örgüt mensuplarına HDP'ye oy verin talimatını verdi.

4-5 farklı yerden istihbarat aldığını ifade eden Perinçek, FETÖ lideri Gülen'in cezaevindeki FETÖ'cüler ile ailelerine kesin olarak 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleme talimatı verdiğini söyledi.

HDP'YE OY VERİN ÇAĞRISI

Programdaki gazetecilerin ısrarla bu bilgiye ilişkin kaynağını sordukları Doğu Perinçek bu durumun ispatlanmasının zor olmadığına dikkat çekti. Perinçek 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından FETÖ'cülerin yoğun olarak bulunduğu cezaevlerinden çıkan sandıklara bakıldığında HDP oylarının çoğunlukta olduğunun görülebileceğini ifade etti.

AĞZI AÇIK KALDI

Öte yandan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Perinçek'in iddiası sonrası hayretler içerisinde kalması ve ağzının açık kalması da ekranlara yansıdı. 

İsmail KüçükkayaCumhurbaşkanıDoğu Perinçek


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