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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '2021'de yollara çıkacak olan elektrikli yerli otomobilimiz, gayri safi yurtiçi hasılamıza 50 milyar avro katkı sağlayacak, petrol bağımlılığımızı azaltacak'.

Ekonomi / 12 Haziran 2018 Salı 23:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli yerli otomobilin 2021'de yola çıkacağını belirterek, bunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 50 milyar avro katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin petrol bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan elektrikli yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

"2021'de yollara çıkacak olan elektrikli yerli otomobilimiz, gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlayacak, petrol bağımlılığımızı azaltacak. Vakit yerli otomobil vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında elektrikli yerli otomobil projesine ilişkin detayları içeren bir görsele de yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, Türkiye'nin otomobilinin ekonomiye katkıları şöyle sıralandı:

"100'e yakın yan sektör gelişecek. Bilişim, yazılım ve dijital teknolojileri geliştirecek. Petrole bağımlılığı azaltacak. Akıllı sürüş sistemleri ile geleceğin teknolojilerini yansıtacak."

Türkiye'nin otomobilinin 2021'de yollarda olacağının altı çizilen görselde, "Türkiye'nin otomobilinin GSYH'ye katkısının 50 milyar avro, cari açığa katkısının 7 milyar avro, istihdama katkısının 20 bin" olacağı belirtildi.

Otomotiv sanayi ihracatı verilerinin de yer aldığı görselde 2002'de 4,8 milyar dolar olan ihracatın 6 kat artış göstererek 2017'de 28,5 milyar dolara ulaştığı, otomotiv sanayindeki yıllık üretimin de 2002'de 347 bin adet gerçekleştiği, 2017'de ise 1 milyon 696 bine ulaşarak 4,8 kat artış gösterdiği kaydedildi. Kaynak : AA

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