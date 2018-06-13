Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir numara olacak!

umhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'yle ilgili, "Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." dedi.



"BUNLARIN ZİKRİ NEYSE FİKRİ DE O"



Millet Kıraathaneleri projesine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların zikri neyse fikri de o. Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız. İskambil masalarından kalkmayanlar, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir."



"BİZ BU ÜLKENİN HİZMETKARI OLACAK BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



"Biz terörist değil, bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bizim derdimiz bu." diyen Erdoğan, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir." ifadesini kullandı.

