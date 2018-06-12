CHP ve HDP'nin gizli ittifağına Can Dündar'dan destek

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı.



İnce'nin konuşması sırasında “Selo'ya özgürlük” sloganları atılırken alanda bulunan bazı kişilerin HDP bayrağı sallaması dikkat çekti. Yine aynı alanda Selahattin Demirtaş fotorğaflarıyala kameralara poz verenler oldu.







CHP ve HDP'nin gizli ittifağına destek ise Can Dündar'dan geldi. Mitingde çekilen bir ftoğrafı paylaşan Dündar, 'Bu fotoğrafı çok bekledik, çok' notunu düştü.





Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitinginden



Foto: Sertaç Kayar (@Sertac_Kayar) pic.twitter.com/byPqEO7HIB — Zubeyde Sarı (@zubeydesariii) 11 Haziran 2018