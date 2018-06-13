USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

CHP, şehitlerimizin kemiklerini sızlattı!

İngiltere'de HDP ile aynı çatı altında seçim standı kuran CHP, Almanya'da bu ittifakı daha ileri taşıdı! CHP Almanya Temsilcisi, HDP'li Tuğba Hezer ile aynı masada buluştu.

Güncel / 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:08
CHP, şehitlerimizin kemiklerini sızlattı!

Yurtdışı seçim çalışmaları kapsamında Londra'da HDP ile aynı çatı altında stant kuran CHP, kirli ortaklığı Almanya'da daha da tırmandırdı! CHP'nin Almanya'daki temsilcilerinden İbrahim Vural, 29 kişinin şehit olduğu Ankara Merasim Sokak saldırısını gerçekleştiren terörist cenazesine katılan HDP'li eski vekil Tuğba Hezer ile aynı masada buluştu. HDP'ye yakınlığıyla tanınan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Gelsenkirchen şehrinde düzenlediği ‘oy ver gitsinler' başlıklı konferansa katılan CHP Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Birliği Başkanı İbrahim Vural ile terör sevici HDP'li Tuğba Hezer, konuşmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar.

Kılıçdaroğlu'nun onayı var mı?

Konferansa ilişkin görüntüler CHP tarafından sır gibi saklanırken, HDP Yurtdışı Örgütü, fotoğrafları Twitter'dan paylaştı. CHP'nin Almanya örgütlenmesinin başındaki isimlerden İbrahim Vural, yaptığı bir açıklamada, yurtdışı örgütlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında bir konferans düzenlenemeyeceğini ve katılım gösterilemeyeceğini açıklamıştı. CHP'li Vural'ın bu açıklamasının ardından Hezer'le aynı konferansta buluşması, “Kılıçdaroğlu'nun onayıyla katıldı” yorumlarına neden oldu. Kaynak : Akşam

AlmanyaCumhurbaşkanıRen VestfalyaKonferansİbrahim Vural


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı