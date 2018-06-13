Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.06.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde işlem görüyor. Diğer yandan çeyrek altın fiyatı da arttı. Uzmanlar yükseliş eğiliminin hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirterek yatırımcıları sevindirdi.
Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla işlem gördü. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı da yükselişe geçti. Uzmanlar altının yükseliş eğilimin devam edeceğini belirterek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.
GRAM ALTIN FİYATI
190,42 TL
192,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
309,68 TL
315,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.262,00 TL
1.285,00 TL