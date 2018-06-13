Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.06.2018

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla işlem gördü. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı da yükselişe geçti. Uzmanlar altının yükseliş eğilimin devam edeceğini belirterek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.



GRAM ALTIN FİYATI



190,42 TL

192,00 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI



309,68 TL

315,00 TL





CUMHURİYET ALTINI FİYATI



1.262,00 TL

1.285,00 TL