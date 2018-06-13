USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.06.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde işlem görüyor. Diğer yandan çeyrek altın fiyatı da arttı. Uzmanlar yükseliş eğiliminin hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirterek yatırımcıları sevindirdi.

Ekonomi / 13 Haziran 2018 Çarşamba 11:55
Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.06.2018

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla işlem gördü. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı da yükselişe geçti. Uzmanlar altının yükseliş eğilimin devam edeceğini belirterek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN FİYATI

190,42 TL
192,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

309,68 TL
315,00 TL


CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.262,00 TL
1.285,00 TL

AvrupaÇeyrek AltınMerkez Bankası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı