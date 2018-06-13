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Canan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlülüğü

İftar sofrasında dua ederken fotoğraf veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişinde ne var?

Siyaset / 13 Haziran 2018 Çarşamba 14:58
Canan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlülüğü

24 Haziran seçimlerine günler kala siyasetin nabzı hızlandı.

İftar sofrasında dua ederken fotoğraf veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yazdıkları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde 'Beylikdüzü İlçe başkanıma, kadın ve gençlik kollarına ve Kadir gecesi iftar sofrasında buluşmamıza vesile olan Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler...' şeklinde bir mesaj paylaşan Kaftancıoğlu'nun 2015 yılında attığı tweeti ise çok farklı. 

Kaftancıoğlu o yıllarda 'Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!' mesajını paylaşmıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Canan KaftancıoğluChp


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