Bebeğini yakan babadan şok sözler!

Alamayınca öfkelenen Çağlar A. oğlunun uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti.
Alevlerin içinde kalan 1 yaşındaki Ezel bebek
, komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek
ambulansla Adana
Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi.
Çağlar A, bir süre sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Gülben Y. ile bebeğini görmek için geldiği Adana
Şehir Hastanesinde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Gülben Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çağlar A. ise ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp
birimine getirildi.
Burada gazetecilerin neden evi ve bebeğini yaktığını sorması üzerine Çağlar A., 'Ben öyle bir şey yapmadım hatırlamıyorum. Ben cezaevinden çocuğum hasta diye firar ettim. Uyuşturucu
kullanmıyorum, evi kimin yaktığını nereden bileyim ben. Ben çocuğum için 20 yıl cezayı göze aldım ve firar ettim. Evi annem yakmış olabilir bebeği sevmiyordu zaten' dedi.
Çağlar A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.