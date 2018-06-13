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Bebeğini yakan babadan şok sözler!

Adana’da annesine kızıp evi yakınca 1 yaşındaki bebeğinin de yanarak yaralanmasına neden olan baba tutuklandı. Baba, "Ben bebeğim hasta diye cezaevinden firar ettim, 20 yıl cezayı göze aldım, bebeği annem yakmış olabilir çünkü onu sevmiyordu" diyerek kendini savundu.

3. Sayfa / 13 Haziran 2018 Çarşamba 09:52
Bebeğini yakan babadan şok sözler!
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Olay, 11 Haziran'da merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 'Bıçakla yaralama, tehdit ve uyuşturucu' suçlarından 3,5 yıl hapse mahkum olan Çağlar A.(21), iddiaya göre cezaevinden firar edip sabaha karşı geldiği evde annesi Ayşe A.'dan para istedi. 


Alamayınca öfkelenen Çağlar A. oğlunun uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti.

Alevlerin içinde kalan 1 yaşındaki Ezel bebek, komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi.



Çağlar A, bir süre sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Gülben Y. ile bebeğini görmek için geldiği Adana Şehir Hastanesinde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Gülben Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çağlar A. ise ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Burada gazetecilerin neden evi ve bebeğini yaktığını sorması üzerine Çağlar A., 'Ben öyle bir şey yapmadım hatırlamıyorum. Ben cezaevinden çocuğum hasta diye firar ettim. Uyuşturucu kullanmıyorum, evi kimin yaktığını nereden bileyim ben. Ben çocuğum için 20 yıl cezayı göze aldım ve firar ettim. Evi annem yakmış olabilir bebeği sevmiyordu zaten' dedi.

Çağlar A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : İHA

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