Bebeğini yakan babadan şok sözler!

Adana’da annesine kızıp evi yakınca 1 yaşındaki bebeğinin de yanarak yaralanmasına neden olan baba tutuklandı. Baba, "Ben bebeğim hasta diye cezaevinden firar ettim, 20 yıl cezayı göze aldım, bebeği annem yakmış olabilir çünkü onu sevmiyordu" diyerek kendini savundu.