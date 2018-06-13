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Bağımlı torbacıdan ibretlik sözler

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si kadın 25 torbacıdan 17’si tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılardan biri, "Bonzai kullanıyorum, 25 kilo verdim, 3 kez ölümden döndüm devlet bana yardım etsin ben uyuşturucuyu bırakmak istiyorum" dedi.

3. Sayfa / 13 Haziran 2018 Çarşamba 10:59
Bağımlı torbacıdan ibretlik sözler
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik takip başlattı. Yapılan takip sonucunda polis 9 Haziran günü şafak vakti Adana merkezli, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 adrese sabahın ilk ışıklarıyla girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2'si kadın 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheliler ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

'3 kez ölümden döndüm devlet beni kurtarsın'

Uyuşturucu sattığı ileri sürelen zanlı Bayram B. (22), suçsuz olduğunu ileri sürerek, 'Ben sadece bağımlıyım devlet yardım et bana. Ben bonzai bağımlısıyım. Malları Ulubatlı Hasan Mahallesinden alıyorum. Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım 25 kilo verdim, gençliğim gitti. Beni düşürdüler hep arkadaş çevresi. Üç defa ölümden döndüm devlet bana sahip çıksın' diye bağırdı.



İki kadın torbacı

Operasyonda gözaltına alınan iki kadın da dikkat çekti. Evli ve 50 yaşında olan İlknur Y. ile 24 yaşındaki Başar A. mahalle arasında torbacılık yaptığı ve kadın müşterilere uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Kadınlar da sorgularının ardından 23 zanlı ile birlikte adliyeye sevk edildi. Aralarında İlknur Y.'nin de bulunduğu 17 zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Aralarında Bayram B.'nin de bulunduğu 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 1 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı. Kaynak : İHA

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