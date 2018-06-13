Alternatif enerjiyi 'robot cırcır böceği' ile anlatıyorlar

Kastamonu'da iki ortaokul öğrencisi, alternatif enerjinin önemini arkadaşlarına daha iyi anlatabilmek için güneş enerjisiyle çalışan 'robot cırcır böceği' tasarladı.



Kuzeykent Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Barış Avşar ve Nail Maçgüler, teknoloji tasarım öğretmeni Rabia Uyanık öncülüğünde güneş paneli ile çalışan 'robot cırcır böceği' geliştirdi. Yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda, 2 santimetre genişliğinde plastikten yapılan 'robot böceğin' sırtında ise mini bir güneş paneli bulunuyor.



Robot cırcır böceği, güneş enerjisi aldığında titremeye başlıyor.



Barış Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji tasarım dersinde alternatif enerji kaynakları hakkında aldıkları bilginin kendilerini çok etkilediğini söyledi.



Alternatif enerji kaynaklarını arkadaşlarına daha iyi anlatmak istediklerini belirten Avşar, bu kapsamda güneş enerjisiyle çalışan cırcır böceğinin dikkat çekeceğini düşündüklerini anlattı.



Birçok ülkede farklı enerji kaynaklarının kullanıldığına işaret eden Avşar, 'Kimi evinde, kimisi iş yerinde, bir başkası okulda kullanıyor. Türkiye'de neden bu sistemler yoğun olarak kullanılmasın diye düşündük. Büyükler bu enerjilerin farkındalar. Biz küçüklerin de bu enerjilerin farkına varıp daha fazla hassasiyet göstererek ileride kullanmamız gerekiyor. Alternatif enerji kullanımını kolayca anlatabileceğimiz bir proje bizimkisi.' ifadelerini kullandı.



-Çalışkan cırcır böceği



Cırcır böceklerinin tembelliği ile tanındığına dikkati çeken Avşar, 'Bizim robot böceğimiz güneş enerjisini gördüğü anda çalıştığı için 'Çalışkan cırcır böceği' ismini verdik.' dedi.



Maçgüler de cırcır böceği tasarlamanın değişik bir proje olacağını düşündüklerini dile getirerek, 'Çeşitli kaynaklardan araştırma yaptık. Önce kullanacağımız parçaları tedarik ettik. Güneş ışığı ile aktif hale gelen sistem, titremeye başlıyor. Bu sayede sistem gerçek bir cırcır böceği gibi hem ses çıkarıyor hem de titriyor.' diye konuştu.



Görenlerin kendilerine merakla ne olduğunu sorduğunu belirten Maçgüler, 'Titrediğini gören çocuklar yanımıza gelip nasıl yaptığımız hakkında bilgi alıyor. Bu sayede alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi vererek amacımıza ulaşıyoruz.' dedi.



Öğretmen Rabia Uyanık ise proje ile öğrencilere çevre bilincini aşılayıp alternatif enerji kaynaklarını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydetti. Kaynak : AA