Cemre Tersanesi'nde inşa edilen 115 metre uzunluğunda 180 araç kapasiteli 'Fyord1' isimli arabalı feribot törenle denize indirildi. Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Norveçli Havyard Group firması için inşa edilen arabalı feribot denize indirildi. Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, yaptığı açıklamada, Havyard Group'a bağlı 'Fyord1' firmasına yaptıkları 47'inci gemi olduğunu söyledi.



Gülcek, 'Bu Türkiye'de bir rekordur. Tek firmaya yapılan en çok gemi olma özelliğinde. Yapmış olduğumuz gemi Havyard dizayn 180 araba taşımalı feribot. Bateri sistemli olacak. Yalnızca bateri ile çalışacak. Bu Havyard'ın aynı zamanda ilk feribot dizaynı olmuş oluyor. Burası bildiğiniz gibi ikinci tersanemiz. Yeni kurduğumuz bir tersane. Burada denize indirmiş olduğumuz ilk gemi. Çalışan tüm arkadaşlarımıza emeğinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.



Kaynak : İHA