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Acı haber ilçeyi yasa boğdu!

Balıkesir’in Edremit ilçesi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eylül Akbulut’un erken yaşta ölümüne ağladı.

Yaşam / 12 Haziran 2018 Salı 20:21
Acı haber ilçeyi yasa boğdu!

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Ortaokulu Müdürü Oktay ve Halk Oyunları eğitmeni İftadiye Akbulut'un tek kızı olan Eylül Akbulut babasına ait av tüfeği ile yaşamına son verdi.

Önce yakın arkadaşlarını aradı, ailesine veda mektubu bıraktı

Korkunç olay iddiaya göre, ailenin Altınoluk Şahinderesi Mahallesi'nde evlerinde meydana geldi.

Çok başarılı olan Eylül Akbulut'un bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken, intihar öncesi çok yakın olan arkadaşlarını telefonla arayarak, ‘Bir daha görüşemeyeceğiz, kendinizi iyi bakın' diyerek telefonla vedalaştığı ileri sürüldü. Arkadaşlarının daha sonra aramasına rağmen genç kıza ulaşamadıkları ve durumu ailesine bildirdikleri iddia edildi. Eve gelen önce anne ve daha sonra babanın girdiği kızın odasında korkunç manzara ile karşılaştıkları iddia edildi. Jandarma incelemesi sonrası genç kızın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.



Bugün cenazesi gelen küçük kız ikindi namazına müteakip Altınoluk Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ailenin taziyeleri kabulünde gözyaşı sel oldu. Anne kızının tabutunu uzun süre okşaması ise yürekleri dağladı. Eylül'ün arkadaşları ise cenaze töreninde birbirlerine sarılarak acılarını hafifletmeye çalıştılar.

Cenaze namazına Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Müdürü Yusuf Koç, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Muharrem Yenigün, öğretmen meslektaşları, aile yakınları ve okul arkadaşları katıldı.


Kaynak : İHA

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