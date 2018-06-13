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AB, güvenlik bütçesini artıracak

AB, 20212027 dönemi bütçesinde güvenlik fonunun 4,8 milyar avroya çıkartılmasını teklif etti.

Ekonomi / 13 Haziran 2018 Çarşamba 13:46
AB, güvenlik bütçesini artıracak

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde güvenlik için 4,8 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB'den yapılan açıklamada, güvenlik sorunlarının giderek daha karmaşık bir hal aldığı ve uluslararası düzeye ulaştığı ifade edildi.

AB'nin gelecekteki güvenlik sınamaları ve acil durumlarla mücadele edebilmesi için güvenlik fonunun artırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda birliğin 2021-2027 bütçesinde güvenlik için ayrılan payın 3,5 milyar avrodan 4,8 milyar avroya çıkartılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 'Avrupa vatandaşları devletlerinin ve AB'nin güvenliği sağlamasını bekliyor. Üye ülkelerin ihtiyaçlarına göre ayarlanmış esnek güvenlik fonları Avrupalıların daha iyi korunmasına imkan sağlayacak.' değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Güvenlik Birliği'nden Sorumlu Üye Julian King de AB'nin teröristler ve suçlulardan kaynaklanan çok taraflı, sınırları aşan ve sürekli olarak boyut değiştiren güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak : AA

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