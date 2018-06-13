12 milyonun beklediği zam

İlk 5 aylık enflasyon açıklandı. Ocak- mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam oluşurken, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.39 enflasyon farkı ortaya çıktı.



3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonu belli olacak. Buna göre zam ve fark oranları artacak ya da azalacak. Ancak uzmanlar 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi bulabileceğini belirtiyor.



EK ÖDEME DE ARTIYOR

Güneş'in haberine göre; Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89'luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. Yüzde 7'lik enflasyonla yüzde 3.5+3 zam oluşacak. Bu durumda çıplak maaş 2 bin 106 liraya, ek ödemeli maaş ise 2 bin 190 liraya çıkacak. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde ek ödemeli en az maaş bin 563 lira, Bağ-Kur tarım için bin 100 lira, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi için bin 746 lira ve 2000 sonrası SSK emeklisi için de bin 41 lirayı bulabilecek. Maaşlara zam geldiğinde yüzde 4'lük ek ödeme de artıyor.