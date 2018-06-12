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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 12 Haziran 2018 Salı 09:26
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Bingöl çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısının iç kesimleri, Burdur'un güney, Adana ve İçel'in kuzey dağlık kesimleri (Toroslar mevkii) ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey dağlık kesimlerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 34 Kaynak : İHA

Meteoroloji


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