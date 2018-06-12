Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kontra televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'deki muhalefet partilerini eleştirdi.



Kotzias, “Aslında Türkiye ile sorunumuz bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefet bulunmakta. Bana göre Erdoğan daha tutarlı ve daha karizmatik bir lider” yorumunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Ege denizinde 18 Yunan adasının işgal edildiğine ilişkin iddiaları için, “Bu adalarla ilgili konuyu açan aslında muhalefet' açıklamasında bulunan Kotzias, seçimlerin demokratik bir şekilde yapılarak Türk halkının sevdiği kişiyi seçmesini temenni etti. Kaynak : İHA