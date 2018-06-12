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TSK: Hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 1-8 Haziran'da Kuzey Irak'a hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 09:50
TSK: Hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde son bir haftada 18 teröristin etkisiz hâle getirildiği aktarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ayrıca, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

'01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 34'e ulaşmıştır.'

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