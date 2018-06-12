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Trump: Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracaklarını, gelecekte de bu ülkede bulunan ABD askerlerini çekmeyi umduğunu açıkladı ABD Başkanı, Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de bu daveti kabul ettiğini, kendisinin de Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Dünya / 12 Haziran 2018 Salı 12:09
Trump: Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile 'yeni bir tarih yazmaya hazır olduklarını' söyledi.

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'halkı için aydınlık bir geleceğe yönelik ilk cesur adımı atmasından' ötürü Kim'e teşekkür etti.

ABD'nin 'Kuzey Kore ile yeni bir tarihe, yeni bir sayfaya hazır' olduğunu ifade eden Trump, 'Geçmiş, geleceği şekillendirmek zorunda değil.' diye konuştu.

'Çok yetenekli' olduğunu yinelediği Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de bu daveti kabul ettiğini dile getiren Trump, Kuzey Kore liderini 'doğru zamanda' ağırlayacağını ve kendisinin de bir gün Pyongyang'a gitmeye açık olduğunu söyledi.

ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatlara son vereceğini de ifade eden Trump, 'yersiz' askeri tatbikatları durdurarak çok yüklü tasarrufta bulunacaklarını kaydetti.

Trump, Kim Jong-un'un 'başlıca' füze motoru deneme sahasını imha etmeyi kabul ettiğini de açıkladı. Sahanın nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Trump, Kim ile yüz yüze görüştükten sonra 'gerçek bir değişimin aslında mümkün olduğunu' anladığını ifade etti.

Kaynak : AA

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