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Tiyatrocu Altan Erkekli'den şiir dinletisi

Fatsa Belediyesinin Ramazan etkinliklerinde sahneye çıkan ünlü tiyatrocu Altan Erkekli, müzisyen İrsel Çivit orkestrası eşliğinde bir şiir dinletisi sundu.

Kültür-Sanat / 11 Haziran 2018 Pazartesi 14:19
Tiyatrocu Altan Erkekli'den şiir dinletisi

Sunuculuğunu misafir sanatçı olarak bulunan Umut Oğuz'un gerçekleştirdiği etkinlikte çalınan müzik eşliğindeki şiir dinletisini Fatsalılar beğeniyle izledi. Fatsalıların yoğun ilgi gösterdiği şiir dinletisinde ünlü tiyatrocu Altan Erkekli, çeşitli şiirler seslendirdi.

Altan Erkekli, İrsel Çivit orkestrası eşliğinde sunduğu şiir dinletisini 'Demedim mi' ilahisi ile sonlandırdı.

Tiyatrocu Altan Erkekli'ye dinletisi sonunda plaket ve çiçeğini Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu takdim etti.

Başkan Eroğlu Altan Erkekli'nin İrsel Çivit orkestrası eşliğinde sunduğu şiir dinletisi ile kendilerine gönülleri okşayan bir gece yaşattığını söyleyerek, “Değerli oyuncumuza davetimizi kırmayıp ilçemize geldiği için teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak : İHA

Altan ErkekliBelediye Başkan Yardımcısı


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