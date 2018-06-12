USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 16:03
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Video için tıklayın

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.

Araştırmalar sonucu teröristlere ait sığınağın, aynı bölge yakınındaki Sukonak Mahallesi Arap Yaylası mevkisinde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye özel harekat polislerinin (PÖH) de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, kayalık alanda yer alan ve bir metre genişliği yüzünden içine güçlükle girilen sığınak tespit edildi.



Çevrede bomba düzeneği taraması sonrası sığınağa giren ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100 metre kablo, akü, 2 çadır, 2 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafetler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarının 2015-2018 yıllarındaki kış üstlenmesini geçirmek için kullandıkları tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.



Kadın kıyafeti giyip tiyatro gösterisi yapmışlar

Genişletilen araştırmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan 'Adil' kod adlı Tarık Şen, 'Canfeda' kod adlı Taner Ağar, 'Agir' kod adlı Hamza Uruk ve 'Çektar' kod adlı Veysi Çelik adlı teröristlerin, etkisiz hale getirilmeden önce bu sığınakta kaldıkları bilgisine ulaşıldı.

Tarık Şen ve diğer 3 terörist ile Ağrı ve Kars'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 örgüt mensubunun da bu sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, içi brandayla kapatılan sığınakta toplanan ve tamamı erkek teröristlerden 3'ünün, etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüKadın KıyafetiTerörle MücadeleBomba Düzeneği


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı