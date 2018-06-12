Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı. TANAP'ın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katılım sağladı.



ERDOĞAN: TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Saygıdeğer devlet başkanları, kıymetli bakanlar, milletvekilleri, enerji camiasının saygın temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.







Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştiriyoruz. TANAP ile Azeri gazı ilk kez Avrupa'ya taşınmış oluyor. TANAP Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattıdır.



TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor. Daha önce bu amaçla bir dizi dev projeyi hayata geçirmiştik. Bu yola Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının inşasıyla başladık. Asrın projesi olarak adlandırılan hat, daha sonraki çalışmaların da öncüsü oldu.



YENİ PROJELERİN DE ÖNCÜSÜ



İşbirliğimiz enerjiyle de sınırlı kalmadı. Son olarak ulaştırma alanında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını da değerli kardeşimle beraber gerçekleştirdik. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. Enerji piyasalarında yaşanan değişime cevap veren TANAP, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin de öncüsüdür. 56 inçlik boru çapı ve 1850 km'lik uzunluğuyla TANAP, Türkiye Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattıdır. 10 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduk. TANAP ile Türkiye, değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna bir adım daha yaklaştı.



POROŞENKO: BAĞIMLILIK ARTIK SONA ERMEKTEDİR



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko: Bu çok önemli bir adımdır. Bu konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Bu son 10 yılda net biçimde gördüğümüz bir gerçek Rusya Federasyonu tarafından sömürüldü. Putin'in baskı yapması için bir araç haline geldi. Tabi ki bunun ticari etkisinin yanı sıra aynı zamanda siyasi bir etkisi de var. Avrupa'nın da enerji güvenliği için önemli. Avrupa'nın rekabeti için önemli. Çünkü iki büyük liderin birleşmesiyle bu garanti edilmiş oldu.







AKINCI: BİR KARDEŞİNİZ DAHA VAR



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Sayın Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden bahsetti. Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu kardeşiniz, Türkiye ve Azerbaycan'da bir acı olduğunda, burada yaşayan kardeşleriniz içinde hissederler. Sevinç olduğunda coşku duyarlar. Bu güzel olayın Türkiye, Azerbaycan ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Hazar Denizi'ndeki kaynakların en uygun güzergahlardan taşınarak Türkiye'ye ve Avrupa pazarına nakledilmesi, bölgede ekonomik gelişmeye ve güven ortamının oluşmasına da katkı sağlayacak özelliktedir. Ortadoğu bölgesi enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında gelmektedir. Doğu Akdeniz'deki kaynakları işbirliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının birleştirilerek Avrupa'ya en ucuz, en kısa güzergah olan Türkiye üzerinden nakledilmesi geniş bir işbirliği ağı oluşturacak, bölge barışına ve istikrarına da katkıda bulunacaktır. TANAP'ı meydana getiren ekonomik işbirliği ruhuyla, politik ön görünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur.







VUCİC: TÜRKİYE'DE BİR KEZ DAHA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM



Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic: Sayın Erdoğan'ın bu çok önemli açılışa beni davet etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir stratejik bağlantı oluşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, tüm katkı verenlere tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.



Doğalgaz boru hattının oluşturulmasıyla ilgili iki önemli hususu kutluyoruz. Güney Doğu Avrupa'da büyük bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda proje, Avrupa'nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacaktır.







ALİYEV: TANAP, TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN ZAFERİDİR



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şunları ifade etti: 'Kardeş Türkiye toprağından yeniden olmaktan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Erdoğan'ın yorulmaz faaliyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce çevrildi. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz bizim birliğimizdir. Bugün TANAP'ın açılışı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin tezahürüdür. TANAP, Türkiye Azerbaycan'ın zaferidir. Bugün biz 21'nci asrın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih, istikrar tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor. Bu projelerde iştirak eden bütün ülkeler, şirketler fayda görür. Halklar fayda görür. Bu hayata geçirdiğimiz birinci proje değil. 2006'ta Bakü Tiflis Ceyhan'ı, geçen Bakü Tiflis Kars demiryolunu açtık. Bütün bu açılış merasimlerinde aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile katılmıştık. Bu tarihi günde de birlikteyiz. Azerbaycan gazının Avrupa kıtasına götürülmesi hakkında bir çok müzakereler, bir çok tedbirler alınmıştır. Ancak onların hiçbir neticesi olmamıştır. Bunun adını da biz birlikte koyduk TANAP. Anlaşmayı 2012'de İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan ve ben imzaladık. O gün imzalama merasiminde bugünü görme arzumuzu ifade ettik. Ve Allah bize bunu nasip etti. Bugün TANAP'ın açılışı, komşu ve diğer ülkeler için imkanlar yaratıyor.' Kaynak : AA