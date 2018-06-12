Çukurca hükümet konağı önünde halkla birlikte iftar açan 85 kişilik Reng-i Hakkari sanat topluluğu senfonisi ekibi daha sonra sahneye çıktı. Konser, Reng-i Hakkari sanat topluluğu sunucusu Ümmihan Keskin'in sonumu ile başladı.



Hakkari yöresine ait slayt gösterisi, berze erbane topluluğu, Reng-i Hakkari solistlerinden Fidan Koç, Mahmut Duman, Rıdvan Tekbaş, Mesila Taş, Beyan Bor ve Leyla Uçar birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Ardından sahneye çıkan Reng-i Hakkari sanat topluluğu 10 farklı yörenin halk oyunlarını sergiledi.



Kaymakam Temel Ayca ve beraberindekiler gösterileri büyük bir beğeni kazandı. Sınır boylarında elleri tetikte bunan güvenlik güçleri ise bir taraftan ilçeyi kurudu diğer taraftan ise konser izlemenin heyecanını yaşadı. Yoğun ilgiden dolayı yer bulamayan gençler ise istinat duvarlarına çıkarak şarkılara eşlik etti.



Burada konuşan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca ilçesinin dışarıda tanıtıldığı gibi olmadığını belirterek, artık sanatla anıldığını söyledi.



Ayca, 'Çukurca'nın dışarıda olmadığını burada bir kez daha gördük. Kültüre ve sanata çok değer veren bir yer. Bu açıdan bizde bu değerleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çukurca'ın Türkiye'nin farklı yerlerinde de tanıtılmasını istiyoruz. Bu tarz programları bizim için çok önemlidir. Biz de elimizden geldiği kadar bu programlara yer vermeye çalışıyoruz. Reng-i Hakkari sanat topluluğu gerçekten güzel bir program sondu ve kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



Konseri Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve yüzlerce ilçe sakini izledi. Kaynak : İHA