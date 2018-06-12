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Önce bir koyun atladı... 'Yaşanan olaya şok olduk'

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyüne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu. Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 22:38
Önce bir koyun atladı... 'Yaşanan olaya şok olduk'

Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi’ne bağlı Yapraklı Mezrası’nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı.

ŞOK OLDULAR

Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan ölü hayvanlar arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.

Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, toplu intihar ettiklerini belirterek, "Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde hayvan leşleri ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız telef oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

TarımHayvancılıkHayvanAhmet Karataş


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