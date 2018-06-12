Netanyahu'ya bir şok daha

İsrail radyosu, adı yolsuzluğa karışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün bir kez daha sorgulandığını duyurdu. Radyo, polis aracının Başbakanlık binasına geldiğini aktardı. İsrail radyosu ayrıca İsraillilerin bina dışında Netanyahu'yu protesto etmek için toplandığını aktardı. Ancak, Netanyahu'nun sorgulandığına dair polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Netanyahu'nun ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan Bezeq ile şüpheli anlaşmaları nedeniyle sorgulandığı ifade edildi.



Netanyahu 2 farklı davadan rüşvet almakla suçlanırken, bugün soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Davaların birinde 300 bin dolarlık hediye almakla suçlanan Netanyahu, bir diğer davasında muhalif gazetelerin tirajlarının düşmesi için şantaj yapmakla suçlanıyor. Fakat soruşturmaların “Bazeq” adlı telekomünikasyon şirketiyle alakalı olduğu biliniyor. Kaynak : İHA