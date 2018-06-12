Muharrem İnce'den HDP bayrağı açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi sırasında alanda HDP bayrağı açılması dikkat çekmişti.



Beyaz TV canlı yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin Diyarbakır mitinginde değinerek 'Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi? Benim aldığım bilgilere göre tamamına yakını HDP'liydi' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına İnce'den cevap geldi. İnce, 'Diyarbakır'daki mitingimde AK Parti'li vatandaşlarım da vardI' dedi ama alanda bulunan CHP'li seçmenin HDP bayrağı ifadesini duyduktan sonra yuhalaması dikkat çekti.



Öte yandan İnce, yuhalayanları 'Niye yuhalıyorsun kardeşim' diyerek uyardı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel