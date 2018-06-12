Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik “İmar Affı” konusunda tüm sorulara açıklık getirdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi CNN Türk'te yayınlanan programında ağırlayan Çelik, imar barışının dahi iyi anlaşılması için en çok merak edilen soruların yanıtlarını tek tek verdi...



İşte Hakan Çelik'in o yazısı;



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki pazar günü CNN Türk'te canlı yayın konuğum oldu. Programın bir bölümünde yeni imar düzenlemelerini konuştuk. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konu Türkiye'nin geleceği için kritik önemde.



Özellikle “İmar Affı” konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için en çok merak edilen soruların yanıtlarını derledim.



İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsayacak?



31.12.2017'den önce yapılmış olanları.



Başvurular nereye yapılacak?



E- Devlet kapısı üzerinden. Yapı Kayıt Belgesi nedir? İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş yapılar için oluşturucak belge.



Bu süreçte ödenecek Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecek?



Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3'ü, ticarette yüzde 5'i olacak şekilde belirlenecek.







Bu belge kalıcı imar hakkı sağlar mı?



Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ektra bir hak sağlamıyor, müktesep oluşturmuyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulancak. İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?



İmar kanununa göre alınmış yıkım kararı ve idari para cezası varsa iptal edilecek.



Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?



Evet, bu yapılara su, elektrik, doğalgaz bağlanabilecek.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel