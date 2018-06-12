Milli Savunma Bakanı Canikli: Terörü ortadan kaldırana kadar Kuzey Irak'ta kalacağız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatını değerlendirdi.



AA Editör Masası'na konuk olan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Irak'ın kuzeyinde terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeler oluşturulmak suretiyle operasyonun başladığını, neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlanmaya geçildiğini bildirdi.



Bakan Canikli, 'Kandil'e yönelik hava harekatının güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edeceğini' vurgulayarak, geçici operasyon yapıp dönmenin hedeflenmediğini söyledi.



'Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız.' ifadelerini kullanan Canikli, 'Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek.' dedi.



'500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi'



Milli Savunma Bakanı Canikli, yılbaşından bu güne kadar 500'den fazla teröristin Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildiğini aktardı.



Irak'ın kuzeyine düzenlenen son operasyon diğerlerinden farklı olduğuna dikkati çeken Canikli'nin önemli mesajları şöyle:



'Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol arazi şartları söz konusu.



Kandil de dahil oradaki bütün terörist unsurlara yönelik yapılacak harekatta İran'ın gerekli desteği vermesi noktasında çok açık bir şekilde konuya sıcak yaklaştıklarını ifade ettiler her ortamda.



Kuzey Irak'tan teröristler devamlı saldırıyorlar. Bütün onlar ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik aslında teröristleri korumaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz bir kez daha. Çok üzüntü verici bir hadise.'



Kaynak : AA