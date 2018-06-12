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Melih Gökçek'ten flaş karar!

Melih Gökçek kendisine yeni bir hesap açtı: @MELHGOKCEK062, aramalarda MELİHGOKCEK06 tarzında da arayabilirsiniz.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 14:14
Melih Gökçek'ten flaş karar!

Melih Gökçek sosyal medya hesabından takipçilerine “retweet'lere ve yorumlara cevap verebilmek için yeni bir hesap açtığını duyurdu.

Gökçek bu hesapta yoğun soru ve cevap da olabilecek ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI EN İYİ KULLANAN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Melih Gökçek ABD'nin saygın internet ve teknoloji kuruluşlarından olan Internet Marketing Association tarafından “Dünyada Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı” ödülünü kazanmıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaTwitterMelih Gökçek


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