Melih Gökçek'ten flaş karar!

Melih Gökçek sosyal medya hesabından takipçilerine “retweet'lere ve yorumlara cevap verebilmek için yeni bir hesap açtığını duyurdu.



Gökçek bu hesapta yoğun soru ve cevap da olabilecek ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYAYI EN İYİ KULLANAN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ



Melih Gökçek ABD'nin saygın internet ve teknoloji kuruluşlarından olan Internet Marketing Association tarafından “Dünyada Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı” ödülünü kazanmıştı.



DAHA ÇOK RT VE YORUMLARA CEVAP VEREBİLMEK İÇİN YENİ BİR HESAP AÇTIM...



İKİNCİ HESABIM @MELHGOKCEK062

Aramalarda MELİHGOKCEK06 tarzında da arayabilirsiniz.



BU HESAPTA YOĞUN SORU CEVAPDA OLABİLECEK...



LÜTFEN TAKİBE ALINIZ... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2018