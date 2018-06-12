Kılıçdaroğlu İnce'yi böyle yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin yalanını ortaya çıkardı.



Kanal D ekranlarında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İnce'nin geçtiğimiz aylarda ortaya attığı 'Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler' iddiasıyla ilgili konuştu.



'Bana gelen üç sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi' diyen Kılıçdaroğlu, 'Orada bazı usül eksikleri var ama hayati usül eksiklikleri değil' şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla hem İnce'nin hem de Özel'in skandal iddiasını yalanlamış oldu.





ÖZGÜR ÖZEL DE İNCE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ



Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel de İnce'nin bu skandal yalanına, 'Heyetimiz Muharrem İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgular buldu. Heyetimiz sekiz sayfalık bir rapor hazırladı Sayın Genel Başkan'a ve Muharrem İnce'ye sunuldu. Usül hataları bulundu. Bu hatalar giderilmeli' açıklamasıyla ortak olmuştu.







Amerikalılar'dan Muharrem İnce'ye yeni mesaj Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel de İnce'nin bu skandal yalanına, 'Heyetimiz Muharrem İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgular buldu. Heyetimiz sekiz sayfalık bir rapor hazırladı Sayın Genel Başkan'a ve Muharrem İnce'ye sunuldu. Usül hataları bulundu. Bu hatalar giderilmeli' açıklamasıyla ortak olmuştu.