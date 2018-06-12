Kılıçdaroğlu İnce'yi böyle yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin yalanını ortaya çıkardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin yalanını ortaya çıkardı.
Kanal D ekranlarında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İnce'nin geçtiğimiz aylarda ortaya attığı 'Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler' iddiasıyla ilgili konuştu.
'Bana gelen üç sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi' diyen Kılıçdaroğlu, 'Orada bazı usül eksikleri var ama hayati usül eksiklikleri değil' şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla hem İnce'nin hem de Özel'in skandal iddiasını yalanlamış oldu.