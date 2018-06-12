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Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Cumhurbalkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 22:22
Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranını açıkladı

Kılıçdaroğlu, Star TV'de yayımlanan "Seçim Özel" programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışmasını ve performansını çok başarılı bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisiyle eskiden kalan dostluklarının bulunduğunu ve seçim çalışmalarında birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE İNCE YERİNDE SAYIYOR

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak." dedi.

Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı televizyon programında Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 32 olduğunu açıklamaştı.

MUHARREM İNCE AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de ilk turda kesinlikle Cumhurbaşkanı seçileceğini belirtmişti.

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