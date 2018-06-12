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Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı böyle savundu

Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, "Demirtaş terörist olsa seçime giremez" sözleriyle savundu.

Siyaset / 12 Haziran 2018 Salı 19:42
Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı böyle savundu
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Kemal Kılıçdaroğlu Star TV'de 'Nazlı Çelik ile Seçim Özel' adlı programda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

'Size bir soru sorayım. Teröristler seçime girerler mi? Giremezler. Demirtaş terörist ise nasıl cumhurbaşkanlığına aday oluyor? Mahkemeye gidiyor, cumhurbaşkanı adayı olabilirsiniz diyorlar, e diploması da var. Girebilirsin diyorlar. Bir ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir kişi, yasal olarak katılmaya hakkı olan birisini nasıl terörist olarak tanımlar?

Ben kalkıp Erdoğan'a terörist desem hoşuna gider mi? Hemen dava açar değil mi? Peki sen neden Demirtaş'a terörist diyorsun? Bir kişinin suçlu olup olmadığına kim karar verir? Hakimler karar verir. Peki Erdoğan bu kararı nereden aldı? Sen yargıç mısın, hakim misin? Kimsin? Hakimin yerine geçiyorsan git istifa et ben AYM üyesi olacağım de eğer olabilirsen. İnsanları suçlamak doğru değildir. Demirtaş'ı sevmeyebilirsiniz, Akşener'i sevmeyebilirsiniz, beni de sevmeyebilir, zaten hiç sevmiyor. Kızabilirsiniz, zaten kızıyor. Bunların hiçbir önemi yok. Ama siz beni terörist diye suçlayamazsınız. Yarın beraat ederse ne olacak?' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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