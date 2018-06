Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D canlı yayınında Buket Aydın’ın moderatörlüğünde, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"TERÖRLE MÜCADELE DE HEPİMİZİN ORTAK HAKKI. GİDİLİR MÜCADELE EDİLİR"



Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Seçim Özel" programında, Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu ülke terörden çok çekti. 10 binlerce insanımızı kaybettik. Terörle mücadele meşru hakkımız. Her devletin kendi meşru hakkıdır. Terör varsa, terörün sonlandırılması hepimizin ortak arzusudur. Sayın Erdoğan’ın her olaydan sonra muhalefeti suçlamak gibi geleneksel ağzı vardır bunu söyler. Ama bunu kimse ciddiye almaz. Bizim istediğimiz bir iktidar 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor otursun terörle mücadelesini hatta defalarca şunu söyledim ’terörü bitirirlerse önce ben gidip tebrik edeceğim.’ Sonuçta terörün bitmesini istiyoruz. Terör bir insanlık suçudur. Terörle mücadele de hepimizin ortak hakkı. Gidilir mücadele edilir" diye konuştu.



"4 YILDA TERÖRÜ BİTİRMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kandil’e yönelik sözlerini değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, "Gazetelerde zaman zaman zaman okuyoruz. PKK terör örgütünün Kandil’den ayrılıp başka bir bölgeye konuşlandığı şeklinde bizim istihbarat örgütümüz yok. Bunu gazeteciler de belli yerlerden bilgi alarak bunu yapıyorlar. Orada teröristler var mı yok mu bilmiyoruz. Kandil’in öteden beri PKK’nın yuvalandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Örgütlerinin, mağaralarının olduğunu, defalarca Türkiye’den pek çok gazetecinin de Kandil’e gittiğinin görüşmeler yaptığının bu görüşmelerin Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını bunun sonucu olarak da son olarak Dolmabahçe’de pazarlıklar yapıldığını biliyoruz hepimiz. Hayatın bir gerçeği. Bu gerçek ile karşı karşıyayız. Burada CHP’nin suçlanması kadar mantık dışı bir şey olamaz. Biz PKK’nın yanında olsak PKK bize niye saldırsın? Siyaset her zaman ahlak ister. Bizim herhangi bir terör örgütüne destek verdiğimizi kanıtlasınlar biz siyaseti tamamen bırakırız. Onlar sabah akşam oturup PKK ile konuştular her türlü görüşmeyi yaptılar. Oslo’da biz mi görüştük? Sanıyorlar ki biz CHP’ye saldırırsak bütün bunlar unutulur. 16 yıldır terörü bitiremediler. Namus sözü veriyorum 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım. Sorunun çözümü aklın kullanılması ile çözülür. Siz aklınızı kullanmayıp başkalarının telkini ile çözmeye çalışırsanız başkalarının maşası olursunuz. Meşru bir organ gayrimeşru bir organ ile muhatap olur mu? Masaya oturur mu? Terörist ile oturacaksın masaya sonra CHP’yi suçlayacaksın. Ciddiye almıyorum. Siyasetin de bir düzeyi, ahlakı olmalı. Sorunun çözüm yeri Meclis’te. Bu iş bir siyasi olaydır. Siyaset kurumu hiç bir sorumluluk almadı. Güvenlik güçlerine havale etti çözün diye. 35 yıldır çözülmüyor. Bu sorunu çözmek ,için yer adres belli Parlamento, samimi olacaksınız, gizli ajandanız olmayacak. Kapalı kapılar ardında halka hesabını veremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayacaksınız. Oslo’da öyle vaatlerde bulundular. ’İstediğiniz valiyi emniyet müdürünü alacağız. İstiyorsanız süreceğiz’ diye kapalı kapılar ardında bu vaatlerde bulundular. Halka bilgi vereceksiniz belli aralıklarla. Bunların hiçbirisini yapmıyor muhatap oluyorsunuz ortaya çıkınca ’kim söylemişse şerefsiz’ diyorsunuz . Arkadan şeref yoksunu bir sürü insan çıkıyor ortaya. Ne diyeceksiniz şimdi? Nasıl oy devşiririm hesabı yaparsanız olmaz" ifadelerini kullandı.



"SORUN KANDİL’İ ALMAK DEĞİL SORUN TERÖRÜ ÇÖZMEK"



Kılıçdaroğlu, "Bu operasyonun seçmen davranışlarını değiştireceğini sanmıyorum PKK ile yeni mücadele edilmiyor ki. Kandil’e defalarca gidildi. Uçakla bombalama 50-60-100 kere oldu benim bildiğim. Terörle mücadele edilsin bu devletin bir olayı. Sorun Kandil’i almak değil sorun terörü çözmek. Terör örgütü liderleri, militanları başka bir yere kaçarlar. Sorun PKK terör örgütünü bitirmek. Bunu bitiriyorsanız eyvallah gelip tebrik edeceğim sizi. Sorun çok boyutludur. Şunu asla yapmadılar, terör örgütünün finans kaynaklarını kesme noktasında bir şey yaptılar mı? Terörle mücadele akıl işidir. Ahkam kesmek, uçak göndermek de kolay. Akılcı politikalarla terörü sonlandırmak mümkün. ’Seçim zamanı gidelim operasyon yapalım oyumuz artar’ kargalar bile buna güler. Ölenlerin sorumlusu kim o zaman talimat vermeyenler. Şimdi kalkıp kahramanlık ilan edecekler artık millet bunları yemiyor" açıklamasında bulundu.