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Kendi kendine yanan evlerin sırrı ne?

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu, kendi kendine yanan evlerin sırrını çözeceğini iddia ederek "Belirli varlıklardan dolayı ya da belirli enerjiden dolayı yanıyorsa, bunu size canlı yayında ispat edeceğim." dedi.

Televizyon / 12 Haziran 2018 Salı 10:28
Kendi kendine yanan evlerin sırrı ne?
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kendi kendine yandığı iddia edilen evler gizemini korurken Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısıyla katılan Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.


'KİŞİNİN ENERJİSİYLE YANIYORDU'

Benzer bir olayın 4-5 sene önce Urfa'da yaşandığını hatırlatan Memişoğlu, “ “Urfa'da da bir ev kendi kendine yanıyordu. Hatta hemen hemen 7-8 televizyon programı yapıldı. Bu yanma türleri metafizik olarak hep araştırılıyor ama kimse bunun sonucuna inanmak istemiyor. Bir çakmak yakmadan bu mümkün değil. Düşündüğünüz zaman böyle ama orada kişinin üzerinde olan bir enerjiyle beraber bu yanıyor. Bunu biz takip ettik ve bulduk. ' dedi.

'BELİRLİ VARLIKLARDAN DOLAYI...'

Van'da yaşanan olayla ilgili ise bölgedeki insanlarda konuştuğunu ekleyen Memişoğlu,  yanan evlerin sırrını çözeceğini söyledi. Memişoğlu, '3-4 sebebi olabilir. Başka insanlar bunu bilerek yakabilirler. Benim kendim gidip görmem gerekir. Belirli varlıklardan dolayı ya da belirli enerjiden dolayı yanıyorsa ben bunu size canlı yayında ispat edeceğim. ' ifadelerini kullandı.

Urfa'daki olayın detaylarını da veren Memişoğlu, 'Orada bir kız çocuğu vardı. Baktığı yer yanıyordu' dedi.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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