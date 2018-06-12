Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY'nin 'hijyen ışık evi' ismini verdiği yapılanmasına yönelik 1 Haziran günü şafak vakti operasyon yaptı. 7 ayrı eve yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün yeniden yapılanma sürecine girmeye çalıştığı dini duyguları ağır basan ve maddi durumu kötü olan üniversite öğrencilerini hedef aldığı, bu kapsamda da söz konusu öğrencilerin barınması için ‘hijyen/ışık' adı verilen ve hiç deşifre olmayan 7 ayrı ev tutup, öğrencileri buraya yerleştirerek beyinlerini yıkadığını tespit etti.



Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan ve sorguları devam eden 12 kişiden birinin ise İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan olduğu ortaya çıktı.



Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 4 kişiyle birlikte gözaltına alınan Sefa Bozdoğan'ın, tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğu daha önce de askeri liselere hazırlanan çocukları ders çalıştırma bahanesiyle terör örgütüne kazandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından 4 aydan bu yana teknik ve fiziki takibe alınan Bozdoğan'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen örgütle bağını koparmadığı belirlendi.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi de olan Bozdoğan'ın kaldığı evin de 'sorumlu ağabeyi' olduğu tespit edildi.



Burada kendisi gibi tıp fakültesi öğrencisi olan 3 kişiyle aynı evi paylaşan Bozdoğan'ın, üniversiteli gençlerle sohbet toplantıları düzenleyip, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı, diğer öğrencilerinde örgüte elaman kazandırması için baskı yaptığı ileri sürüldü. Bozdağan ile birlikte sorgusu tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bozdoğan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İHA