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Instagram çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!

Instagram dünya genelinde erişim sorunu yaşadı. Uygulamaya telefondan veya bilgisayar üzerinden girmeye çalışanlar uzun süredir erişim sağlayamıyor.

Teknoloji / 12 Haziran 2018 Salı 22:17
Instagram çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!

Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlanamadı. Saat 20.00 sularında Instagram'a erişim normale dönmeye başladıysa da, halen kullanıcıların bir kısmı uygulamaya giremiyor.

Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon kullanıcısı var.

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