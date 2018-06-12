USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Genç sanatçılara toplam 147 bin 500 lira ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Kapıları Aralamak' konulu 'Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda, toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı

Kültür-Sanat / 12 Haziran 2018 Salı 12:12
Genç sanatçılara toplam 147 bin 500 lira ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Kapıları Aralamak' konulu 'Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Kapıları Aralamak' konulu 'Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması' sonuçlandı.

Yarışmaya katılan toplam 343 eser arasından, seçici kurul tarafından belirlenen 10 eser 9 biner lira başarı ödülüne, 10 eser 3 bin 500'er lira mansiyona, 30 çalışma ise yine 750'şer liralık sergileme ödülüne değer görüldü. Yarışmada toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Başarı ödülüne, Kıvılcım Harika Seydim, Uğur Bişirici, Mustafa Sevinç, Abdurrahman Coşkun, Ali Kanal, Berna Dolmacı, Umut Şen, Sıla Uğurlu, Rasim Sarıkaya, Kemal Yıldız layık görüldü.

Tuğba Aydın, Eren Çağdaş Karasu, Ersin Gücenmez, Fatih Temiz, Beril Nur Denli, Doğancan Yıldırım, Engin Konuklu, Burak Yiğit, Ebru Uğur ve Görkem Barshan mansiyon ödülü kazandı.

Meltem Begiç, Yunus Demir, Burak Kabadayı, Safigül Kurtyiğit, Pınar Topsakal, Yasin Şirin, Filiz Uzuner, Hüseyin Aksoy, Lütfullah Genç, Onur Kuran, Özcan Yıldız, Özgür Ballı, Rabia Demir, Şeyma Başaran, Cemre Demırgıller, Ayşenur Ceren Asmaz, Duygu Kornoşor Çınar, Güray Lap, Hale Feriha Hendekcigil, Kübra Aytöre, Zekiye Budak, Fatma Bişirici, Hazal Ünsal, Hümeyra Topuzoğulları, Ali Cihan Kayalıoğlu, Burak Erim, Onur Kaya, Aykut Hızlıok, Hamza Kırbaş, Zeynep Merve Mızrak'ın eserleri ise sergileme ödülü aldı.

Seçici kurul tarafından belirlenen 50 eser ise oluşturulacak sergiyle yıl içerisinde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak : AA

Para ÖdülüHüseyin AksoyKayalıoğluTürkiyeKemal Yıldız


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı