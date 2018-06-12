Fenerbahçe tribün liderine gözaltı

İstanbul'da iş adamı ve esnaftan zorla haraç toplayan, vermeyenlerin iş yerlerine silahlı baskınlar düzenleyen ve haraçtan tefeye, silahlı baskından yaralama ve gasba kadar değişik suçlara karıştığı belirlenen bir çetenin aralarında ele başının da bulunduğu 20 mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir ve Üsküdar civarında 40'ın üzerinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen çetenin, elebaşı Ertan Kazan'ın bazı suçlarda beraber hareket ettiği ve akıl aldığı ileri sürülen Fenerbahçe Kulübü tribün lideri İbrahim Gümüştekin'de operasyon kapsamında gözaltına alındı.



Ataşehir ve Üskidar'da faaliyet gösteren ve Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na geçtiğimiz aylarda giderek suç duyurusunda bulunan 10'un üzerinde iş adamı ve esnafın şikayetiyle harekete geçen İEM Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda, iş adamlarına tehdit ve saldırılarda bulunan çetenin, elebaşılığını Ertan Kazan'ın yaptığı ve 'Kazanlar' çetesi olduğunu belirledi.



Yaralama, kurşunlama, tefe, gasp ve yasa dışı tahsilat gibi olayları gerçekleştirdiği belirlenen ve geçtiğimiz 2015 yılında yine operasyon düzenlenip 20 mensubu gözaltına alınan çeteye yönelik olarak teknik takip çalışması yapan polis, çetenin yine elebaşıyla birlikte 20 mensubunu belirleyip fiziki takibe aldı.



40'ın üzerinde suça karıştığı belirlenen çeteye yönelik olarak yapılan teknik ve fiziki izlemenin ardından dün sabaha karşı harekete geçen İEM Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Özel Hareket ekiplerinin desteğinde İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli, Giresun ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 30'a yakın şüpheliden 20'si adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet MP-5 otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 62 fişek, biri kurusıkı olamak üzere 8 adet tabanca ve 882 adet farklı çaplarda mermi ile 15 adet zorla imzalattırıldığı belirlenen senet ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan MP-5 otomatik silahın aramalar sırasında Fenerbahçe tribün amigolarından Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri İbrahim Gümüştekin'in evinde ele geçirildiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gümüştekin'in çete elebaşı Ertan Kazan ile birlikte bir çok suçun planlaması ve işlenmesi aşamasında birlikte harekete ettiği ve çeteyi suça azmettirme ile suçlandığı öğrenildi.



Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan şüphelilerin mensubu oldukları çeteye 26 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen operasyonda da 20 şüpheli gözaltına alınırken, çete elebaşının kardeşleri Fırat Kazan ile ve Tolga Kazan o dönem tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Kaynak : Milliyet