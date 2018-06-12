Fatih Portakal hakkında şok iddia!

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce bugünkü yazısında bomba bir açıklamada bulundu.



Gülerce, Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakının medya ayağı olduğunu iddia etti.



Gülerce'nin yazısındaki o bölüm;



CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakında bütün umutlar HDP'nin seçim barajını aşmasına bağlı. “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayabiliriz ama HDP barajı aşarsa Meclis'te muhalefet olarak çoğunluğu elde eder ve Erdoğan'ı Parlamentoda durdururuz” heyecanı yaşıyorlar. İktidar olmak için kurulduklarını söyleyen partilerin içler acıcısı haline bakar mısınız?



Muhalefet partilerinin, milletvekili çıkaramayacakları yerlerde HDP'ye oy vereceklerine dair telkinler giderek yoğunlaşıyor.



FOX TV'de Fatih Portakal ve Sözcü gazetesi, bu organize çalışmanın medya ayağını oluşturuyor. Sözcü'de Emin Çölaşan 1 Haziran'da köşesinde şunları yazdı: “HDP, yüzde 10 barajını geçemezse yaklaşık 50 milletvekilliğini AKP kazanmış olacak. 7 Haziran'da da öyle demiştik; Oyumuzu HDP'ye verelim, AKP'yi iktidardan düşürelim...”



Bölücülerden medet uman laikperestlerin bu perişanlığını, samimiyetsizliğini daha net kim anlatabilir ki. “Laik, Kemalist, Atatürkçü, Çağdaş” ve dahi Cumhuriyeti kurmakla övünen kitlenin bölücü terör örgütünün siyasi koluna destek çağrıları yapması, bölücülerden medet umması, sözün bittiği yerdir.



Hep söyledik; bunlar “Erdoğan gitsin isterse Türkiye parçalansın, batsın” diyenler…

Kaynak : Beyaz Gazete Özel