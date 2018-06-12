USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Fatih Portakal hakkında şok iddia!

Hüseyin Gülerce, Fatih Portakal hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Televizyon / 12 Haziran 2018 Salı 10:00
Fatih Portakal hakkında şok iddia!

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce bugünkü yazısında bomba bir açıklamada bulundu.

Gülerce, Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakının medya ayağı olduğunu iddia etti.

Gülerce'nin yazısındaki o bölüm;

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakında bütün umutlar HDP'nin seçim barajını aşmasına bağlı. “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayabiliriz ama HDP barajı aşarsa Meclis'te muhalefet olarak çoğunluğu elde eder ve Erdoğan'ı Parlamentoda durdururuz” heyecanı yaşıyorlar. İktidar olmak için kurulduklarını söyleyen partilerin içler acıcısı haline bakar mısınız?

Muhalefet partilerinin, milletvekili çıkaramayacakları yerlerde HDP'ye oy vereceklerine dair telkinler giderek yoğunlaşıyor.

FOX TV'de Fatih Portakal ve Sözcü gazetesi, bu organize çalışmanın medya ayağını oluşturuyor. Sözcü'de Emin Çölaşan 1 Haziran'da köşesinde şunları yazdı: “HDP, yüzde 10 barajını geçemezse yaklaşık 50 milletvekilliğini AKP kazanmış olacak. 7 Haziran'da da öyle demiştik; Oyumuzu HDP'ye verelim, AKP'yi iktidardan düşürelim...”

Bölücülerden medet uman laikperestlerin bu perişanlığını, samimiyetsizliğini daha net kim anlatabilir ki. “Laik, Kemalist, Atatürkçü, Çağdaş” ve dahi Cumhuriyeti kurmakla övünen kitlenin bölücü terör örgütünün siyasi koluna destek çağrıları yapması, bölücülerden medet umması, sözün bittiği yerdir.

Hep söyledik; bunlar “Erdoğan gitsin isterse Türkiye parçalansın, batsın” diyenler…
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hüseyin GülerceFatih PortakalMilletvekiliSaadet PartisiEmin Çölaşan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı