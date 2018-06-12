Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu!

Edinilen bilgiye göre olay Karabük'ün Üçbaş köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Selma Akgül, iddialara göre el yapımı tüfekle kazaen kendini vurdu. Sol karın boşluğundan yaralanan kadın hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından kesinleşecek.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : İHA